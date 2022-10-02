Çivi/Vida İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çivi/Vida İmal İşçisi görev tanımı nedir, Çivi/Vida İmal İşçisi ne iş yapar, Çivi/Vida İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çivi/Vida İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çivi/Vida İmal İşçisi Tanımı;

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Çivi/Vida İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çivi/Vida İmal İşçisi Maaşları

Çivi/Vida İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çivi/Vida İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çivi/Vida İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7225.06

Meslek Adı :

Çivi/Vida İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları ve Operatörleri( 7223 'den devam)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Çivi/Vida İmal İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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