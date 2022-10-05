Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü Tanımı;

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Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü Maaşları

Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.41

Meslek Adı :

Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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