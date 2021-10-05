CNC Router Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 CNC Router Operatörü Maaşları, ve İş İlanları

CNC Router Operatörü görev tanımı nedir, CNC Router Operatörü ne iş yapar, CNC Router Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? CNC Router Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

CNC Router Operatörü Tanımı;

CNN opertörü daha önceden çizilmil kalıp resimlerini bilgisayara üzerinde makineden çıkaran kişidir.

CNC Router Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 CNC Router Operatörü Maaşları

CNC Router Operatörü maaşı ortalama aylık 3.280 - TL’dir. En düşük CNC Router Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.650 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR CNC Router Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

CNC Router Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?



CNC Router Operatörü Ne İş Yapar?

CNC Router Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

CNC Router Operatörü Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

CNC Router Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde CNC Router Operatörü mesleğinin meslek kodu 7223.93 olarak belirlenmiştir



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