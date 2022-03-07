CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü Maaşları

CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5926,5_TL'dir. En düşük CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8159.15

Meslek Adı :

CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

CNC sünger kesim makinelerinde istenilen şekil, ebat, ölçü ve adette blok süngerlerin kesimini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yoğunluğuna göre iş listesini düzenlemek

b) Kesim yapılacak blok süngerleri kesim alanına taşımak,

c) Kesim ölçülerine göre sünger kesim makinesinin ayarlarını yapmak,

d) Kesilecek blok süngerlerin kesim bilgilerini CNC sünger kesim makinesine girmek,

e) Blok süngerlerin kesime uygun şekilde kesim makinesi tezgahına yerleştirmek,

f) Minimum fire verecek şekilde ve hatasız olacak şekilde yarı mamul kesim işlemini yapmak, g) Kesim esnasında tespit ettiği uygunsuzluklar için gerekli müdahalede bulunmak, h) Yaptığı kesim bilgilerini makine kesim formuna kaydetmek,

i) Kesim işi biten süngerleri ilgili bölüme göndermek,

j) Sünger kesim makinelerinin günlük bakımlarını yapmak,

k) Tespit ettiği makine arızalarını ilgililer bildirmek,

a) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak, b) Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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