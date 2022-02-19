Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) Maaşları

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) maaşı ortalama olarak aylık 5626,5_TL'dir. En düşük Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6121.13

Meslek Adı :

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri Meslek Birim Grubu :

Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Büyükbaş hayvanları otlatan, zamanında sulayan, dinlenmesini sağlayan, yırtıcı hayvanlardan koruyan ve sahiplerine eksiksiz olarak teslim eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Büyükbaş hayvanların meraya götürüp otlatılmasını sağlamak,

b) Hasta Büyükbaş hayvanları tespit ederek sahiplerine bilgi vermek,

c) Büyükbaş hayvanları yırtıcı hayvanlara karşı korumak için sürüyü sürekli gözetlemek,

d) Sürüyü toplayıp sağıma götürmek, e) Sürünün dinlenme ve sulama zamanlarını ayarlamak, sıcaklığın çok fazla olduğu vakitler sürünün dinlenmesini sağlamak,

f) Su kaplarının sık sık gerekli temizliğini yapmak,

g) Büyükbaş hayvanları zaman zaman sayarak kontrol etmek,

h) Büyükbaş hayvanları otlatırken bağ, bahçe gibi ekili alanlara zarar vermelerini önlemek,

i) Sakat, hasta ve doğumu gelen hayvanları ayırıp sahibine bildirmek,

j) Büyükbaş hayvanların dinlenme ve sulama zamanlarında tuz yalaklarına tuz koyarak hayvanların tuzlanmasını sağlamak,

k) Mevsim dönüşümlerinde ahırdan otlağa geçişlerde yemle beslemek, diğer zamanlarda yeşil alanlarda otlatmak, işlemi birkaç gün yeniledikten sonra sürekli olarak otlatmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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