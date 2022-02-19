Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan) Maaşları

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan) maaşı ortalama olarak aylık 6026,5_TL'dir. En düşük Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6121.12

Meslek Adı :

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Otlatılan Keçi ve Koyunların otlatan, zamanında sulayan, dinlenmesini sağlayan, yırtıcı hayvanlardan koruyan ve küçükbaş hayvanları sahiplerine eksiksiz olarak teslim eden kişidir. Beslenme hastalıklarına karşı önlem almak

Görev ve İşlem Basamakları :

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sabah erken saatlerde sürüyü meraya götürüp yayılmalarını sağlamak,

b) Hasta koyunları ve keçileri tespit etmek, sahiplerine bilgi vermek,

c) Koyunları ve keçileri yırtıcı hayvanlara karşı korumak için sürüyü sürekli gözetlemek,

d) Sürüyü toplayıp sağıma götürmek,

e) Yeni doğum yapmış hayvanların yavrularını emzirmelerini sağlamak,

f) Sürüyü dinlenme ve sulama zamanlarını ayarlayarak zamanında sulama ve dinlendirilmesini sağlamak,

g) Su kaplarının gerekli temizliğini yapmak

, h) Koyunları ve keçileri zaman zaman sayarak kontrol etmek,

i) Koyunları ve keçilere çan, zil takarak sürünün takibini kolaylaştırmak,

j) Koyun ve keçileri otlatırken bağ, bahçe gibi ekili alanlara kaçmalarını önlemek,

k) Sakat, hasta ve doğumu gelen hayvanları ayırıp sahibine bildirmek,

l) Beslenme hastalıklarına karşı gerekli önlemi almak, m) Kırkım hayvanlarını kırkımcıya teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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