Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı görev tanımı nedir, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı ne iş yapar, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı Tanımı;

Çocuğun gelişim özelliklerine ve yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlayan ve etkinlikleri yapabilen kişidir.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı Maaşları

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı maaşı ortalama aylık 3.650- TL’dir. En düşük Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı Ne İş Yapar?

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Birey gelişimine yönelik etkinlik hazırlamak

b) Psiko-motor gelişime uygun etkinlik hazırlamak

c) Bilişsel gelişime uygun etkinlik hazırlamak

d) Dil gelişimine uygun etkinlik hazırlamak

e) Sosyal gelişime uygun etkinlik hazırlamak

f) Duygusal gelişime uygun etkinlik hazırlamak

g) Ahlak gelişimine uygun etkinlik hazırlamak

h) Süt, oyun, okul çağına ve ergenliğe uygun menü hazırlamak

i) Oyun etkinliğini planlamak

j) Uyumsuz çocukların özelliklerini fark etmek

k) Drama çalışmalarını planlamak

l) Drama çalışmalarını hazırlamak

m) Türkçe dil etkinlikleri hazırlamak

n) Eğitici oyuncak yapmak

o) İletişim tekniklerini kullanmak

p) İnsan ilişkilerini yürütebilmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Çocuk Bakım Hizmeti Veren Elemanlar Ve Öğretmen Yardımcıları

Meslek Birim Grubu :

Öğretmen Yardımcıları

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı mesleğinin meslek kodu 5312.03 olarak belirlenmiştir



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