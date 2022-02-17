Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı Maaşları

Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5176,5_TL'dir. En düşük Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.15

Meslek Adı :

Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çocuk kıyafetleri ve aksesuarlarını müşterilere tanıtan ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kargodan ürün teslim almak, ürünlere alarm takmak, askılamak, etiketlendirmek, iade amaçlı ürün toplamak, katlama ve mağaza içi temizlik çalışmalarına katılmak,

b) Ürünleri kalite, renk, beden ve fiyatlarına göre tasnif etmek,

c) Sorumlu olduğu satış alanında ürünlerin eksiksiz bulunmasını ve gerektiği gibi teşhir edilmesini sağlamak,

d) Müşteriyi güler yüzle karşılamak, kılık kıyafetine özen göstermek,

e) Müşterinin ihtiyaçlarını öğrenmek, uygun ürünleri müşteriye sunmak,

f) Ürünlerin kalitesi, fiyatı ve kullanımı hakkında müşteriye bilgiler vermek,

g) Müşterilerin ürün seçmelerine ve çocukların seçilen ürünleri denemesine yardımcı olmak,

h) Müşterinin istediği kıyafetlerin olmaması durumunda alternatifler sunmak,

i) Müşterinin istediği bedenin reyonda olmaması durumunda stokları kontrol etmek varsa depodan istemek,

j) Tadilat gerektiren ürünler için, tadilat fişi düzenlemek,

k) Satılmayan ürünleri askılarına asmak, raflara kaldırmak,

l) Müşteri siparişlerini işletme yetkililerine iletmek,

m) Mağaza ve ürünlerin güvenliği konusunda hassasiyet göstermek varsa güvenlik görevlisi ile koordineli çalışmak,

n) Müşterilerin memnuniyet ve şikayetlerini yetkililere iletmek, o) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak,

p) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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