Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı görev tanımı nedir, Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı ne iş yapar, Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı Tanımı;

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Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı Maaşları

Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.16

Meslek Adı :

Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çoklu ortam sistemleri (Videolar, müzik setleri, VCD-DVD player, projeksiyon cihazı, ev sinema sistemleri, kameralar) arıza ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bozuk makineyi yada cihazı inceleyerek, bozukluğun nereden kaynaklandığını tespit etmek,

b) Bozuk parçayı onarmak yada değiştirmek, gerekli bakım işlerini yapmak,

c) Anahtarlama ve tetikleme elemanlarını, katalog bilgilerine uygun olarak elektronik devrelerde kullanabilmek,

d) Transduser ve sensörleri, katalog bilgilerine uygun olarak elektronik devrelerde kullanabilmek,

e) İşlemsel yükselteçleri elektronik devrelerde kullanmak,

f) Sistem analizi yapıp tespit edilen arızaları giderebilmek,

g) Videoların yapısını tanıyarak, arızalarını tespit edip onaramak,

h) Müzik setlerinin arızalarını tespit edip onarmak,

i) VCD-DVD Player yapısını tanıyarak arızlarını tespit etmek, onarmak,

j) Projeksiyon cihazının yapısını tanıyarak arızlarını tespit etmek, onarmak,

k) Ev sinema sistemlerinin kurulumunu yapmak, arızalarını tespit edip onarmak,

l) Kameraların yapısını tanıyarak arızlarını tespit etmek, onarmak,

m) Arıza ve bakım karteksi oluşturup arşivlemek ve katalog okumak,

n) Gerekli sökme, takma, parça değiştirme işlemlerini yaparak ürünü çalışır duruma getirmek ve test etmek,

o) Onarım ve parça değiştirme ile ilgili kayıt ve raporları tutmak,

p) Yaptığı işlemler hakkında müşteriye bilgi vermek,

f) Bakım ve tamir ücretini hesaplayarak tahsil etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı maaşlarına ek olarak sizlerde Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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