Çömlek Ve Porselen Döner Tablacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çömlek Ve Porselen Döner Tablacısı görev tanımı nedir, Çömlek Ve Porselen Döner Tablacısı ne iş yapar, Çömlek Ve Porselen Döner Tablacısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çömlek Ve Porselen Döner Tablacısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çömlek Ve Porselen Döner Tablacısı Tanımı;

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Çömlek Ve Porselen Döner Tablacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çömlek Ve Porselen Döner Tablacısı Maaşları

Çömlek Ve Porselen Döner Tablacısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çömlek Ve Porselen Döner Tablacısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çömlek Ve Porselen Döner Tablacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.02

Meslek Adı :

Çömlek Ve Porselen Döner Tablacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Plastik kil hamurunu döner tabla üzerine koyan, tablayı döndürerek hamura elleriyle şekil veren ve bundan çömlek ve porselen eşya yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çömlek ve Porselen Döner Tablacısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bir miktar plastik kil hamurunu tablanın tam ortasına koyup, tablayı ayakla veya mekanik olarak döndürmek,

b) Üzerine su serpip yumuşatarak ve elleriyle idare ederek kil hamurunu merkezlemek ve hamura istenilen şekli vermek,

c) Ayrı ayrı parçalar hazırlayıp bunları birleştirmek suretiyle büyük boyda eşya yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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