Çömlek Ve Porselen Perdahlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Çömlek Ve Porselen Perdahlama İşçisi Tanımı;
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Çömlek Ve Porselen Perdahlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çömlek Ve Porselen Perdahlama İşçisi Maaşları
Çömlek Ve Porselen Perdahlama İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çömlek Ve Porselen Perdahlama İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çömlek Ve Porselen Perdahlama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7314.07
Meslek Adı :
Çömlek Ve Porselen Perdahlama İşçisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
El Sanatları Çalışanları
Meslek Birim Grubu :
Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Yarı mamul çömlek ve porselen eşya üzerindeki pürüzleri gideren bir perdahlama tezgahını çalıştıran, elindeki ıslak süngeri tezgah üzerinde dönmekte olan eşyaya temas ettirerek pürüzlerini gideren kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Çömlek ve Porselen Perdahlama İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Yarı mamul çömlek ve porselen eşya üzerindeki pürüzleri giderip bir perdahlama tezgahını çalıştırmak,
b) Elindeki ıslak süngeri tezgah üzerinde dönmekte olan eşyaya temas ettirerek pürüzlerini gidermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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