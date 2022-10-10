Çömlek Ve Porselen Presçisi (Kalıpla) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Çömlek Ve Porselen Presçisi (Kalıpla) Tanımı;

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Çömlek Ve Porselen Presçisi (Kalıpla) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çömlek Ve Porselen Presçisi (Kalıpla) Maaşları

Çömlek Ve Porselen Presçisi (Kalıpla) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Çömlek Ve Porselen Presçisi (Kalıpla) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çömlek Ve Porselen Presçisi (Kalıpla) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.38

Meslek Adı :

Çömlek Ve Porselen Presçisi (Kalıpla)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kil tozundan çömlek ve porselen eşya, imalinde kullanılan vidalı veya hidrolik presleri çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Çömlek ve Porselen Prescisi (Kalıpla) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen kalıbı seçip presteki yerine bağlamak,

b) Presin içine uygun miktar ve rutubette kil tozu dökmek,

c) Presi çalıştırarak elektrik izolatörleri ve duvar karoları gibi maddeler imal edip preslenmiş eşyayı presden çıkarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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