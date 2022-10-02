Çömlek Ve Porselen Şekillendirme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çömlek Ve Porselen Şekillendirme İşçisi görev tanımı nedir, Çömlek Ve Porselen Şekillendirme İşçisi ne iş yapar, Çömlek Ve Porselen Şekillendirme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çömlek Ve Porselen Şekillendirme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çömlek Ve Porselen Şekillendirme İşçisi Tanımı;

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Çömlek Ve Porselen Şekillendirme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çömlek Ve Porselen Şekillendirme İşçisi Maaşları

Çömlek Ve Porselen Şekillendirme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çömlek Ve Porselen Şekillendirme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çömlek Ve Porselen Şekillendirme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.09

Meslek Adı :

Çömlek Ve Porselen Şekillendirme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dönen bir kalıbın içinde veya üstünde bulunan plastik kil hamuruna bir şekillendirme mastarıyla basarak elle çömlek ve porselen eşya yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çömlek ve Porselen Şekillendirme İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üzerine yassı bir kil hamuru tabakası serilen tablanın yüzüne kalıbı tespit etmek,

b) Gereken şekillendirme mastarını seçerek bunu tabla üzerindeki kola civatayla tutturmak,

c) Yapılacak eşyaya verilmek üzere istenilen kalınlığı göz önünde tutarak mastarın hareket mesafelerini tayin etmek,

d) Tahdit parçasını düzenleyip tablayı ve üzerindeki hamuru döndürmek,

e) Mastarı yavaş yavaş aşağı doğru basarak hamura gerekli şekli iyice ve bozmadan verebilmek için yaş sünger kullanarak eşyayı yapmak,

f) Şekillendirme işi bitmiş olanları makineden çıkarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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