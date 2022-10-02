Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Elle)/Çarkçı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Elle)/Çarkçı görev tanımı nedir, Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Elle)/Çarkçı ne iş yapar, Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Elle)/Çarkçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Elle)/Çarkçı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Elle)/Çarkçı Tanımı;

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Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Elle)/Çarkçı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Elle)/Çarkçı Maaşları

Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Elle)/Çarkçı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Elle)/Çarkçı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Elle)/Çarkçı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.11

Meslek Adı :

Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Elle)/Çarkçı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kuru ve pişirilmemiş çömlek ve porselen eşyaya el takımlarıyla şekil vermekte kullanılan bir torna tezgahını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Elle)/Çarkçı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eşyayı tornaya bağlayıp gereken el takımını seçmek,

b) Makineyi çalıştırarak eşyayı döndürmek,

c) Takımı ileri sürüp oynatarak eşyaya istenilen şekli verip şekil verilmiş eşyayı tornadan çıkarmak,

d) Takımları bileyebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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