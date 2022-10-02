Çömlekçi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çömlekçi görev tanımı nedir, Çömlekçi ne iş yapar, Çömlekçi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çömlekçi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çömlekçi Tanımı;

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Çömlekçi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çömlekçi Maaşları

Çömlekçi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çömlekçi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çömlekçi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.12

Meslek Adı :

Çömlekçi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çömlek veya porselen eşyanın elle imalinde yer alan işlerin tamamını veya bir kısmını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çömlekçi (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Döküm kalıplarının hazırlanmasında kullanılacak çömlek veya porselen eşya modellerini kil veya alçıdan yapmak,

b) Alçıdan kalıplar döküp çömlekçi tablasına koyduğu plastik kil hamurunu döndürerek elleriyle şekillendirmek,

c) Kuru ve pişmemiş eşyayı el aletleri kullanarak bir torna tezgahında şekillendirmek,

d) Yarı sulu kil hamurunu alçı kalıplara dökerek şekillendirmek,

e) Nemli plastik kil hamurunu basınç altında kalıplamak,

f) Çömlek ve porselen eşyayı süsleyebilir, sırlandırabilir ve pişirebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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