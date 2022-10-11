Çöp Kamyonu Sürücüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çöp Kamyonu Sürücüsü görev tanımı nedir, Çöp Kamyonu Sürücüsü ne iş yapar, Çöp Kamyonu Sürücüsü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çöp Kamyonu Sürücüsü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çöp Kamyonu Sürücüsü Tanımı;

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Çöp Kamyonu Sürücüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 Çöp Kamyonu Sürücüsü Maaşları

Çöp Kamyonu Sürücüsü maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Çöp Kamyonu Sürücüsü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çöp Kamyonu Sürücüsü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8332.04

Meslek Adı :

Çöp Kamyonu Sürücüsü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağır Yük Kamyonu Ve Otobüs Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Ağır Yük Taşıtları Ve Kamyon Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çöp kamyonunu trafik kurallarına uygun olarak kullanan ve sorumluluk alanında ki tanımlanmış yerlerden çöplerin toplanmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çöp Kamyonu Şoförü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çöp kamyonunun mesai öncesi hazırlığını yapmak,

b) Belli noktalardaki çöp bidonları, konteynırları önünde aracı durdurmak, çöp toplama işçileri tarafından çöplerin kamyonun ilgili yerine atılmasını beklemek,

c) Çöp kamyonu kepçesinin şanzımana bağlama ve çıkarma işlemini yapmak,

d) Çöp toplama işçilerini takip ederek aracını hareket ettirmek,

e) Çöp teknesi dolduğunda çöp boşaltma merkezlerinde pistonla çalışan çöp teknesinin kaldırmak,

f) Kızağı çalıştırarak sıkışmış çöpleri kızak ile ittirerek çöpü boşaltmak,

g) Araç arızalarında ilgililere haber vermek,

h) Aracın zamanında bakımının yapılmasını sağlamak,

i) Mevsim koşullarına göre araç hazırlığını yapmak,

j) Görev esnasında aracı trafik kural ve işaretlerine uygun olarak kullanmak,

k) Mesai bitiminde aracı çöp toplamaya hazır halde park alanına park etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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