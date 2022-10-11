Çöp Tasnif Ediciler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Çöp Tasnif Ediciler Tanımı;

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Çöp Tasnif Ediciler Maaşı Ne Kadar? 2022 Çöp Tasnif Ediciler Maaşları

Çöp Tasnif Ediciler maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Çöp Tasnif Ediciler maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çöp Tasnif Ediciler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9612.02

Meslek Adı :

Çöp Tasnif Ediciler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanla

Meslek Grubu :

Çöpçüler

Meslek Birim Grubu :

Çöp Tasnif Ediciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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