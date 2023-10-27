Çorum'da motosiklet çalmaya çalışan çocuğa, polisten suçüstü!

Çorum Gülabibey Mahallesi Beytepe 5. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cadde üzerine gelen ve yanında bulunan iki arkadaşı, park halinde bulunan Ahmet B.'ye ait motosikletin zincirlerini kırarak uzaklaşmak istedi.

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Çorum'da motosiklet çalmaya çalışan çocuğa, polisten suçüstü!

Çorum'da sabah saatlerinde bir evin önünden motosiklet çalan 3 çocuktan birisi, polis ekipleri tarafından suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Beytepe 5. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cadde üzerine gelen A.G.(16) ve yanında bulunan iki arkadaşı, park halinde bulunan Ahmet B.'ye ait motosikletin zincirlerini kırarak uzaklaşmak istedi.

Çorum'da motosiklet çalmaya çalışan çocuğa, polisten suçüstü!

Hırsızlığı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri gören çocuklar motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. Bir süre yaya halde kaçmaya çalışan çocuklardan A.G. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, diğer iki çocuk kaçmayı başardı.

Çorum'da motosiklet çalmaya çalışan çocuğa, polisten suçüstü!

Çalınan motosiklet, polis ekiplerinin incelenmesinin ardından Ahmet B.'ye teslim edildi. Kaçan iki çocuğun yakalaması için başlatılan çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Çorum'da motosiklet çalmaya çalışan çocuğa, polisten suçüstü!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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