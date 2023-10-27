Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Sakarya'da adliye binasının temel atma töreninde konuştu!

Sakarya'da yeni adliye binasının temel atma törenine katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nda artık darbe anayasasından kurtulmak. İnşallah inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem Parlamentosu bu konuda bir uzlaşmaya varır ve milletimize olan borcumuzu da ödemiş oluruz. Darbe anayasasıyla yol yürümek Türkiye Yüzyılı'nda Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında Türkiye'mize yakışmaz diyoruz" dedi.

Sakarya'da yeni adliye binasının temel atma töreni, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Bakan Tunç, İsrail ve Filistin savaşının bir an önce bitmesi gerektiğini ifade ederek,

"Soykırımı gerçekleştiren, savaş suçu işleyen, çocukları katleden, kadınları katleden, acımasızca sivillerin üzerine bombalar yağdıran İsrailli saldırganları buradan Sakarya'dan da bir kez daha şiddetle nefretle lanetliyoruz. Türkiye başından beri Filistin davasına sahip çıkıyor. Filistin'de Filistinlilerin bir devleti olması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Ve bu sebeple bu sorunların olduğunu, orada çözümün iki devletli bir yapıda olduğunu, 1967 sınırlarında Doğu Kudüs başkenti olan bir Filistin kurulması gerektiğini başından beri söylüyoruz ama maalesef dünya buna sessiz kalıyor. Maalesef İsrail'in işgal ettiği topraklarda zulüm devam ediyor. Uluslararası kuruluşlar bu insanlık suçu karşısında görevini yapıyor mu? Maalesef diğer konularda olduğu gibi Filistin konusunda da duyarsız" dedi.

"Siz dünyanın, milletlerin güvenliği için mi varsınız yoksa savaş için mi varsınız"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugüne kadar bu konuda 4-5 kez toplandılar. Yine toplanacaklar. Ateşkes önerileri sunuluyor Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu ateşkes önerileri güvenlik konseyinin bir üyesi veto ettiğinde reddediliyor. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla ateşkes önerileri reddedildi. Hatta insani yardım kapılarının açılmasıyla ilgili önerge veriliyor, 'Hayır insani yardım da olmaz' diyorlar. Kim? Dünyanın güvenliğini sağlamak için kurulmuş olan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Siz dünyanın, milletlerin güvenliği için mi varsınız yoksa savaş için mi, bombalar için mi varsınız? Maalesef bu duyarsızlık, uluslararası kuruluşların önceki sorunlarda olduğu gibi, Filistin'deki problem çözümsüz kaldığını gösteriyor. Temennimiz bir an önce orada ateşkesin sağlanması, bir an önce çocukların kurtarılması. Türkiye olarak o çocukların imdadına, o hastanelerin imdadına, insani yardımla, diğer desteklerle devam ediyoruz. Ve ateşkesin sağlanması için de çağrımızı sürekli yenileme devam ediyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz Türkiye yüzyılında artık darbe anayasasından kurtulmak"

Darbe anayasasının kaldırılması gerektiğini ifade eden Bakan Tunç, "Şimdi hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nda artık darbe anayasasından kurtulmak. İnşallah inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem Parlamentosu bu konuda bir uzlaşmaya varır ve milletimize olan borcumuzu da ödemiş oluruz. Darbe anayasasıyla yol yürümek Türkiye Yüzyılı'nda Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında Türkiye'mize yakışmaz diyoruz. Darbeci ruhu ortadan kaldıracak çok sayıda düzenleme yapıldı ama anayasanın sadece darbeciler tarafından yazılmış olması bile yalnızca başlı başına bile değiştirmek için geçerli ve yegane sebeptir diyoruz" şeklinde konuştu.

"Sakarya'mızın yöresel mimarisine de uygun bir yatırım"

Yeni adalet sarayı hakkında da bilgi veren Bakan Tunç, "Bugün 103 bin metrekare kapalı alanı olan 36 bin metrekarelik taşınmaz üzerinde Sakarya Adalet Sarayı’mızın bugün temelini atıyoruz. 700 araçlık otoparkı olacak ve Sakarya'nın uzun yıllar adalet hizmetlerine cevap verebilecek önemli bir yatırım. Ve bu burada özellikle bu adalet binamız, yargının saygınlığına da uygun bir mimaride inşa edilecek. Ayrıca Sakarya'mızın yöresel mimarisine de uygun bir yatırımı inşallah bugün temelini atarak kısa süre içerisinde iki yılı aşmadan hizmete açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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