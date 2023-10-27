Mersin'de feci olay! Balkondan evine girmeye çalışan gencin karnına demir parmaklık saplandı!

Mersin'de anahtarını unuttuğu evine balkondan tırmanarak girmek isterken dengesini kaybederek düşen gencin karnına demir parmaklık saplandı.
Edinilen bilgiye göre, Oktay Kuş adlı genç, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine, anahtarını unuttuğu için balkondan tırmanarak girmek isterken dengesini kaybederek bahçe duvarındaki demir parmaklıkların üzerine düştü.
Gencin çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlık itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları keserek genci kurtardı.
Oktay Kuş, karnına saplanan demir parmaklıklarla birlikte Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Karnındaki parmaklık ameliyatla çıkarılan gencin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)