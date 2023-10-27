Gözü dönen ev sahibi yaşlı kiracısının parmağını ısırarak kırdı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı kiracısının parmağını ısırarak kıran ev sahibi gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Işık Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

KİRA ÜCRETİ TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kiracı Selamettin K. (63) ile ev sahibi Ahmet Ö. (56) arasında zam tartışması yaşandı. Bin 800 lira kira ücretine zam yapmak isteyen ev sahibi ile kiracısı arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada ev sahibi, kiracısını darp edip parmağını ısırarak yaraladı.

Yaralanan kiracı, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde ısırılma sonucu parmağında kırık ve doku zedelenmesi oluşan kiracı, tedavinin ardından ev sahibinden şikayetçi oldu. Ev sahibi Ahmet Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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