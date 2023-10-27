Otobüs bekleyenleri hedef aldılar! Kimliği belirsiz şahıslar pompalı tüfekle durağa ateş açtı!



Olay, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan 4. Sokak üzerinde bulunan otobüs durağında oturan 5 kişiye pompalı tüfekle ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu E.C.A., D.T. ve karşı tarafta bulunan S.Ç. pompalı tüfekten çıkan saçmalar sonucu yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren F.İ. isimli şahıs yakalanırken, M.A. isimli kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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