Can çekişiyordu, faiz artırımıyla kontak kapattı! İkinci el otomobil piyasası durdu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu kararında politika faizini yüzde 30’dan yüzde 35 düzeyine yükseltti. Merkez Bankası'nın bu kararı ikinci el otomobil piyasasında fiyatların talep eksikliğinde gerilemesinin yolunu açtı.

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Can çekişiyordu, faiz artırımıyla kontak kapattı! İkinci el otomobil piyasası durdu!

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 35’e yükseltmesi ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik beklentilerini azalttı. Oto galericiler, son dönemde azalan satışların bu kararla artık tamamen duracağını söyledi. Talep sıfırlanınca ikinci el otomobil piyasasında fiyatların seri bir şekilde geri çekileceği tahmin ediliyor.

İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞ PİYASASI DİP YAPTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu kararında politika faizini yüzde 30’dan yüzde 35 düzeyine yükseltti. Merkez Bankası'nın bu kararı ikinci el otomobil piyasasında fiyatların talep eksikliğinde gerilemesinin yolunu açtı. Oto galericiler, faiz artımıyla bankaların mevduat faizlerini yükselteceğini düşünerek yatırımların o kanala yöneleceğini tahmin ediyor. Bu şekilde piyasada oluşacak talep azlığı ikinci el otomobilde fiyatların yüzde 30 kadar gerilemesi öngörülüyor.

Can çekişiyordu, faiz artırımıyla kontak kapattı! İkinci el otomobil piyasası durdu!

“Vatandaş artık parasını otomobil yerine faize yatırıyor”

İkinci el otomobil piyasasında durgunluğun devam ettiğini belirten oto galeri esnafı, “Talep şu anda yok gerileme devam ediyor. Bundan 3 ay kadar önce yüzde 10 gibi gerileme ile başladı. Bu gerilemenin yüzde 30’ları bulacağını düşünüyoruz. Eskiden faiz oranı ne olursa olsun araç rakamı yükseliyor. O yüzden kredi çekmek sorun olmuyordu. Araç artık yatırım aracı olmadığı için araca talep olmuyor" dedi.

Can çekişiyordu, faiz artırımıyla kontak kapattı! İkinci el otomobil piyasası durdu!

otomobilin artık yatırım aracı olmaktan çıktığını belirten oto galerici "Şu anda bankalar çok fazla faiz verdiği için araca para yatırmak mantıklı olmuyor. Bu parayı faize yatırdığı zaman daha yüksek kazanç elde ediliyor. Yatırımcılar tamamen piyasadan çekildi diyebiliriz. Talep düştükçe fiyat düşecektir. Bu rakam yüzde 40’ları bulmaz bu büyük bir rakam ama yüzde 30’ları bulur. Bu gerileme bir yerde duracaktır. Duracağı zaman aralığına kadar da talep çok fazla olmayacaktır” şeklinde konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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