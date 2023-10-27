Maltepe’de vatandaşı öyle bir yalanla dolandırdılar ki: 930 bin TL’lik vurgun yaptılar!

Maltepe'de 61 yaşındaki vatandaşı telefonla arayarak banka hesaplarının hackerlar tarafından ele geçirildiğini söyleyen ve bu sayede vatandaşın 930 bin lirasını kendi hesaplarına aktaran 3 şüpheli yakalandı.

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Maltepe’de vatandaşı öyle bir yalanla dolandırdılar ki: 930 bin TL’lik vurgun yaptılar!

Maltepe'de 61 yaşındaki vatandaşı telefonla arayarak banka hesaplarının hackerlar tarafından ele geçirildiğini söyleyen ve bu sayede vatandaşın 930 bin lirayı kendi hesaplarına aktarmasını sağlayarak dolandıran 3 şüpheli paralarla altın satın aldı. Polis tarafından yakalanan şüpheliler tutuklandı.

VATANDAŞI DOLANDIRDIKLARI PARALAR İLE KUYUMCUDAN ALTIN ALDILAR

Maltepe'de yaşanan olayda iddiaya göre 17 Ekim Salı günü 61 yaşındaki B.C.'yi arayan ve kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir şahıs "Tüm hesaplarınız hackerlar tarafından ele geçirilmiş. Operasyon bitene kadar bütün paralarınızı Merkez bankasına alacağız. Orada güvende olacaklar. Operasyon bitince size geri vereceğiz" dedi. Kendisini arayan kişiye inanan B.C., telefondaki kişinin yönlendirmesiyle internet bankacılığı üzerinden toplam 930 bin TL’yi söylenen hesaplara havale etti. Ancak bir süre sonra dolandırıldığını anlayan 61 yaşındaki kadın polise şikayette bulundu.

Maltepe’de vatandaşı öyle bir yalanla dolandırdılar ki: 930 bin TL’lik vurgun yaptılar!

Dolandırıcılık Büro Amirliği paraların havale edildiği hesapları takibe aldı. Kısa süre içinde kimlikleri tespit edilen şüphelilerin bankadan çektikleri paralarla kuyumcudan altın aldıkları tespit edildi. Bunun üzerine yapılan operasyonla olayın şüphelileri, 2 suç kaydı olan Furkan A.(23), Abdülyasin G.(20) ve 1 suç kaydı olan İsmail Y.A.(22) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Maltepe’de vatandaşı öyle bir yalanla dolandırdılar ki: 930 bin TL’lik vurgun yaptılar!

Şüphelilerden birinin çaldıkları paralar ile kuyumcudan altın satın aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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