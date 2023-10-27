Muğla’da baraj kurudu! Susuz kalan cemaat yağmur duası yaptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaklaşık bir ay önce barajların kurumasıyla birlikte ilçe susuzluğa mahkum oldu. Yaklaşık 1 aydır süren susuzluğun ardından bugün Cuma namazının ardından Bodrum’daki 91 camide cemaatle beraber yağmur duası yapıldı.

Bodrum’un içme suyu kaynağı olan Mumcular barajının kurumasının ardından Milas’ta bulunan Geyik barajından su almaya başladı. Geyik barajının da kurumasıyla birlikte Bodrum susuzluğa mahkum oldu. MUSKİ tarafından açılan kuyulardan ilçeye su gelmeye başladı.

Zaman zaman su kesintileri yaşayan Bodrum’da su kesintileri ciddi anlamda artmaya başladı. Bunun üzerine Bodrum Belediyesi su deposu dağıtmaya başladı, oteller havuzların boşaltılmaması, yeşil alanların sulanmaması konusunda adımlar atıldı. Suların tasarruflu kullanılması için belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak vatandaşlar uyarıldı.

Tüm camilerde yağmur duası yapıldı

Yağmurun yağmadığı için barajların su dolmaması nedeniyle Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından Cuma namazı ardından tüm cemaatle birlikte yağmur duası yapıldı. Cuma namazı önce elleri semaya açan cemaat Allah'tan rahmetini esirgememesini istedi. Daha sonra Cuma namazının farzının ardından tüm cemaat yağmur duası yaptı. Müftü Kapancı merkezi sistemden tüm camilerde aynı anda dua okudu.



Öte yandan, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit’in katıldığı programda Cumhuriyet’in 100’cü yılı nedeniyle Şehitler ve Filistin’de hayatını kaybedenler için dualar da okundu.

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