Çözelti Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çözelti Hazırlama Elemanı görev tanımı nedir, Çözelti Hazırlama Elemanı ne iş yapar, Çözelti Hazırlama Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çözelti Hazırlama Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çözelti Hazırlama Elemanı Tanımı;

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Çözelti Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çözelti Hazırlama Elemanı Maaşları

Çözelti Hazırlama Elemanı maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Çözelti Hazırlama Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çözelti Hazırlama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.90

Meslek Adı :

Çözelti Hazırlama Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kütle ve hacim ölçümü yapma, fiziksel, kimyasal değişimleri inceleme, çözelti hazırlama, katıları ,sıvıları ve gazları inceleme, ametalleri ve metalleri elde etme ve özelliklerini inceleme becerileri kazanma, bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çözelti Hazırlama Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kütle ölçümü yapmak,

b) Hacim ölçümü yapmak,

c) Fiziksel değişimleri incelemek,

d) Kimyasal değişimleri incelemek,

e) Çözelti hazırlamak,

f) Katıları İncelemek,

g) Sıvıları İncelemek,

h) Gazları İncelemek,

i) Ametalleri elde etmek ve özelliklerini incelemek,

j) Metalleri elde etmek ve özelliklerini incelemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel

Meslek : EVET

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