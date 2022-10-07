Çözgü Kesici (Dokuma Tezgahı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çözgü Kesici (Dokuma Tezgahı) görev tanımı nedir, Çözgü Kesici (Dokuma Tezgahı) ne iş yapar, Çözgü Kesici (Dokuma Tezgahı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çözgü Kesici (Dokuma Tezgahı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çözgü Kesici (Dokuma Tezgahı) Tanımı;

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Çözgü Kesici (Dokuma Tezgahı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çözgü Kesici (Dokuma Tezgahı) Maaşları

Çözgü Kesici (Dokuma Tezgahı) maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Çözgü Kesici (Dokuma Tezgahı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çözgü Kesici (Dokuma Tezgahı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.03

Meslek Adı :

Çözgü Kesici (Dokuma Tezgahı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Dokuma tezgahlarının biten çözgüsünü kesip, kesilen çözgünün tarak ve gücü çerçevelerini sökerek tezgahlardan çıkartan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Çözgü Kesici (Dokuma Tezgahı) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çözgüsü biten tezgahları tespit etmek,

b) Biten çözgü ipliklerini bıçak ile kesip, kesilen iplikleri taraktan çekerek tezgahın ön kısmında toplamak,

c) Boşalan tarağı ve gücü çerçevelerini tezgahtan çıkartmak,

d) Tezgahtan çıkan parçaları ilgili kısımlara göndermek,

e) Tarak ve çerçevelerin temizliğini yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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