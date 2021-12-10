Çözgü Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Çözgü Operatörü Maaşları ve İş İlanları

Çözgü Operatörü görev tanımı nedir, Çözgü Operatörü ne iş yapar, Çözgü Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çözgü Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çözgü Operatörü Tanımı;

iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, dokunacak ürün için çözgü ipliğini levendlere sarılmış şekilde hazırlayan, numune çözgü, çözgü hazırlık ve haşıl makinelerinin üretime hazırlanmasından, çözgü çözme ve haşıllama işlemlerinin yapılmasından, gerekiyorsa çözgü öncesinde ve sonrasında ipliklerin aktarılmasından, makinelerin ve çevresinin temizliğinden sorumludur. Sorumluluğunda olan makinede/makinelerde, üretimin her aşamasında uygun miktar, kalite ve standartta ürünün elde edilmesini sağlayan kişidir.

Çözgü Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Çözgü Operatörü Maaşları

Çözgü Operatörü maaşı ortalama aylık 5.250 - TL’dir. En düşük Çözgü Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çözgü Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çözgü Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Çözgü Operatörü Ne İş Yapar?

Çözgü Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kalite çalışmalarını desteklemek

b) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çözgü çözme işlemine hazırlık yapmak

e) Makineleri üretime hazırlamak

f) Bobinleri temin etmek

g) Bobinleri cağlığa bağlamak

h) İplikleri makineye bağlamak

i) Makine ayarlarını yapmak

j) Çözgü levendlerinin enini ayarlamak

k) Makineyi çalıştırmak

l) Sarım yapmak

m) Boş levendi makineye takmak

n) Çile uçlarını levende bağlamak

o) Çözgü ipliklerini yağlamak

p) Makineyi aktarım için çalıştırmak

q) Makineden levendi çıkarmak

r) Haşıl hazırlamak

s) Haşılı makinenin haşıl teknesine dökmek

t) Levendi haşıl makinesine bağlamak

u) Makineyi çalıştırmak

v) İplik aktarma işlemini yapmak

w) Sorumluluğundaki makineleri takip etmek

x) Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.Meslek Ana Grubu

Çözgü Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Çözgü Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çözgü Operatörü mesleğinin meslek kodu 8152.64 olarak belirlenmiştir

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