Çözgülü Örme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çözgülü Örme Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çözgülü Örme Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çözgülü Örme Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çözgülü Örme Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Çözgülü Örme Makinesi Operatörü Maaşları

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5376,5_TL'dir. En düşük Çözgülü Örme Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çözgülü Örme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.52

Meslek Adı :

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çözgülü örme makineleri ve teçhizatını kullanıp, çeşitli ipliklerle istenilen renk ve türde örme kumaş seri üretimini yapabilme, örme üzerindeki hataları tespit edip giderme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hazırlık işlemlerini yapmak,

b) Desen tasarımı yapmak,

c) Deseni örme makinesine aktarmak,

d) Üretim planlaması yapmak,

e) Örme makinesinde üretim yapmak,

f) Ürünlerin kalitesini kontrol etmek,

g) Örme makinelerinin bakım onarım ve temizliğini yapmak,

h) Mesleki gelişme ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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