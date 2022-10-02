Cümbüş Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cümbüş Yapımcısı görev tanımı nedir, Cümbüş Yapımcısı ne iş yapar, Cümbüş Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cümbüş Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cümbüş Yapımcısı Tanımı;

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Cümbüş Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Cümbüş Yapımcısı Maaşları

Cümbüş Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Cümbüş Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cümbüş Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7312.26

Meslek Adı :

Cümbüş Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Müzik Aleti Yapımcıları Ve Akortçuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Cümbüş Yapımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Güncel Meslek : EVET

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