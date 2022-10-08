Dakatir Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dakatir Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Dakatir Makinesi Operatörü ne iş yapar, Dakatir Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dakatir Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dakatir Makinesi Operatörü Tanımı;

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Dakatir Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Dakatir Makinesi Operatörü Maaşları

Dakatir Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Dakatir Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dakatir Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.05

Meslek Adı :

Dakatir Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kord kadife kumaşlar üzerindeki tüyleri taramak ve kumaşları yumuşatmak üzere fırçalı bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dakatir Makinesi Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kumaş ucunu makine kılavuzlarına sürmek,

b) Makine fırçasının çalışma ayarını yapmak,

c) Makineyi çalıştırıp, makinenin çalışmasını ve kumaşın makineden geçişini izlemek,

d) Kumaştaki kırışıklıkları düzeltmek,

e) Meydana gelen kopma ve yırtılmaları gidermek,

f) Makineden çıkan kumaşı ilgili kısımlara gönderip, makineyi temizlemek,

g) Aynı işlemi, buharla muameleye tabi tutan bir makinede yapabilir, makinenin bakım ve onarımını yapabilir, çalıştırdığı makinenin tipine göre ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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