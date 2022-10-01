Dalga Lehim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dalga Lehim Operatörü görev tanımı nedir, Dalga Lehim Operatörü ne iş yapar, Dalga Lehim Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dalga Lehim Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dalga Lehim Operatörü Tanımı;

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Dalga Lehim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Dalga Lehim Operatörü Maaşları

Dalga Lehim Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dalga Lehim Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dalga Lehim Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.20

Meslek Adı :

Dalga Lehim Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Lehim makinesi vasıtasıyla elektronik baskılı devrelerin(PCB) veya çeşitli elektronik kartların lehimlenmesini sağlama bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dalga Lehim Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Lehim makinasına lehim, flukxer, vb. malzemeleri eklemek, b) Dalga lehim donanımını çalıştırmak, çalışmasını izlemek ve denetlemek,

c) Lehim cürufunu temizlemek,

d) Lehim kalitesini sürekli olarak izlemek,

e) Lehim kalitesine göre, pota parametrelerini (sıcaklık, hız, süre vb.) ayarlamak,

f) Ürün değişikliklerinde ve gerektiğinde programa müdahale etmek

g) Üzerinde çalışılan donanımın gerekli bakım ve temizliğini yapmak,

h) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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