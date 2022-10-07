Dalgıç (Balıkadam) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dalgıç (Balıkadam) görev tanımı nedir, Dalgıç (Balıkadam) ne iş yapar, Dalgıç (Balıkadam) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dalgıç (Balıkadam) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dalgıç (Balıkadam) Tanımı;

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Dalgıç (Balıkadam) Maaşı Ne Kadar? 2022 Dalgıç (Balıkadam) Maaşları

Dalgıç (Balıkadam) maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Dalgıç (Balıkadam) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dalgıç (Balıkadam) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7541.01

Meslek Adı :

Dalgıç (Balıkadam)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Su Altında Çalışanlar (Dalgıçlar Ve Balıkadamlar)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gemilerin, yüzer dok gibi motorsuz yük taşıtlarının ve liman gibi yapıların su altında kalan kısımlarının yapım veya onarım çalışmalarını yapan, batıkların çıkartılması ve her türlü arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunan, sualtı fotoğrafçılığı ve video çekimi yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dalgıç (Balıkadam); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Su altındaki araziyi, gemi kanallarını ve dokları incelemek,

b) Boru, kablo, su altı rayları döşer veya döşenmesine yardım etmek,

c) Emme hortumlarını yerleştirir ve emme ve basma süzgeçlerini temizlemek,

d) Su altı rayları veya gemilerin suya indirildiği kızaklar üzerindeki engelleri gidermek, dengesi bozulmuş demiryollarının altına kamalar koyarak düzeltmek,

e) Yol, köprü, liman inşası sırasında su altı betonu dökmek, blok beton yerleştirmek, su altı kaynağı yapmak, direk, kolon vb. şeyler kesmek,

f) Suya yeni indirilmiş gemilerin omurgalarından kayma payandalarını ve kızaklarını sökmek,

g) Karaya oturmuş veya yan yatmış gemilerin kurtarılmasına çalışmak,

h) Gemilerin veya dokların gevşemiş veya düşmüş perçinlerini takmak,

i) Batık canlı veya ölü varlıkların, eşya, yük ve kalıntılarını çıkarmak,

j) Her türlü arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunmak,

k) Su altı araştırmalarında fotoğraf veya video çekimi yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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