Damga İstif İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Damga İstif İşçisi (Bisküvi) Tanımı;

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Damga İstif İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Damga İstif İşçisi (Bisküvi) Maaşları

Damga İstif İşçisi (Bisküvi) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Damga İstif İşçisi (Bisküvi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Damga İstif İşçisi (Bisküvi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.16

Meslek Adı :

Damga İstif İşçisi (Bisküvi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bisküvi kolileri üzerine damga vuran ve kolilerin istiflenmesini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Damga İstif İşçisi (Bisküvi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Banttan gelen kolileri damgalamak,

b) Damgalanan ürünleri istiflemek,

c) Çalışma alanının temizliğini sağlamak,

d) Vardiya bilgilerini aktarmak,

e) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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