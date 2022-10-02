Davul İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Davul İmal Ustası görev tanımı nedir, Davul İmal Ustası ne iş yapar, Davul İmal Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Davul İmal Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Davul İmal Ustası Tanımı;

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Davul İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Davul İmal Ustası Maaşları

Davul İmal Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Davul İmal Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Davul İmal Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7312.21

Meslek Adı :

Davul İmal Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Müzik Aleti Yapımcıları Ve Akortçuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Davul müzik aletini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Davul İmal Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kabak kemane yapımına uygun olan su kabaklarını seçmek, temin etmek, b) Kabağı sap bölümünden kesmek, içini temizlemek ve zımparalamak,

c) Yürek zarı veya deriyi asılmak suretiyle germek ve gövde üzerine yapıştırmak,

d) Kalasları bıçkı makinesinde kesmek gövde, dizlik ve yay yapımına uygun boyutlara getirmek,

e) Klavye kısmını tek veya iki parça halinde planya ve freze kullanarak hazırlamak,

f) Matkapla akort kulaklarının takılacağı yerleri açmak,

g) Dizlik kısmını ve tel bağlantı takozu parçalarını tahtadan kesmek ve elde törpülemek suretiyle istenilen şekli vermek,

h) Gövdeyi klavye ve dizlik parçaları ile metal ve ahşap bağlantılar yaparak birleştirmek,

i) Yakma makinesi ile gövde üzerine çeşitli süslemeler yapmak,

j) Fırça ile gövde, klavye ve dizlik kısımları üzerine cila tatbik etmek,

k) Akort kulaklarını açmış olduğu yuvalara monte etmek,

l) Kabak kemanenin tellerini yerlerine bağlamak,

m) Alt eşiği hazırlamak ve gövde üzerindeki derinin üzerine sabitlemek,

n) Telleri alt eşik (köprü) üzerinden geçirmek ve akort kısmıyla bağlantısını yapmak,

o) Akort kulaklarını sıkmak telleri gerdirmek,

p) Yay gövdesini tahta üzerinden çeşitli şekillerde kesmek, eğe ve zımpara kullanarak şekillendirmek ve temizlemek,

q) At kuyruğu veya misinayı yay gövdesi üzerine gerdirmek, yapıştırmak veya sıkıştırma yöntemiyle sabitlemek,

r) Kıl veya misinanın üzerine reçine sürmek ve yayı kullanıma hazırlamak,

s) Kabak kemanenin son kontrollerini ve akordunu yapmak, kullanıma hazır hale getirmek,

t) Çalışma alanının temizliğini yapmak,

u) Kullanılan araç ve gereçlerin temizlik ve bakımlarını yapmak,

v) Mesleğiyle ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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