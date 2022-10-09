Değirmen İşçisi (Bulgur Kırma) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Değirmen İşçisi (Bulgur Kırma) görev tanımı nedir, Değirmen İşçisi (Bulgur Kırma) ne iş yapar, Değirmen İşçisi (Bulgur Kırma) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Değirmen İşçisi (Bulgur Kırma) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Değirmen İşçisi (Bulgur Kırma) Tanımı;

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Değirmen İşçisi (Bulgur Kırma) Maaşı Ne Kadar? 2022 Değirmen İşçisi (Bulgur Kırma) Maaşları

Değirmen İşçisi (Bulgur Kırma) maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Değirmen İşçisi (Bulgur Kırma) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Değirmen İşçisi (Bulgur Kırma) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.20

Meslek Adı :

Değirmen İşçisi (Bulgur Dövme)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bulgur imal edilmek üzere değirmende buğdayların kabuklarından ayrılması için değirmen taşında dövme işini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Değirmen İşçisi (Bulgur Dövme), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Belirli ağırlıktaki dövmelik buğdayı değirmen kazanına çuvallardan boşaltmak,

b) Dövme işini kolaylaştırmak için kazan içersine belirli oranda su ilave etmek.

c) Dövme makinesini çalıştırmak,

d) Belirli bir süre dövme işlemini sürdürmek,

e) Dövme sırasında buğdayın kırılma işlemini kolaylaştırmak için zaman zaman karıştırmak,

f) Dövme işlemi bittikten sonra buğdayı çuvallara doldurmak,

g) Dövme işlemine ait ücreti tahsil etmek,

h) Değirmen makinesinde oluşan arızaları gidermek,

i) Değirmenin temizlik ve bakımını yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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