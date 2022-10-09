Değirmen İşçisi (Hububat) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Değirmen İşçisi (Hububat) görev tanımı nedir, Değirmen İşçisi (Hububat) ne iş yapar, Değirmen İşçisi (Hububat) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Değirmen İşçisi (Hububat) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Değirmen İşçisi (Hububat) Tanımı;

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Değirmen İşçisi (Hububat) Maaşı Ne Kadar? 2022 Değirmen İşçisi (Hububat) Maaşları

Değirmen İşçisi (Hububat) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Değirmen İşçisi (Hububat) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Değirmen İşçisi (Hububat) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.22

Meslek Adı :

Değirmen İşçisi (Hububat)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Başta tahıl olmak üzere, taneli ürünlerin (baklagil, yağlı tohum vb.) öğütülmesini, ürünün kalite kontrolünü, depolaması ile un değirmenlerinin bakımını yapma ve hijyen-sanitasyon kurallarını uygulama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Değirmen İşçisi (Hububat) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Temizleme, taşıma öğütme, kırma ve eleme makinelerini işleterek bu makinelere gelen hububat miktarını düzenlemek,

b) Tıkanmış kanalları tokmaklamak ve kapakları ayarlamak suretiyle hububat akımını belirli bir seviyede tutarak öğütme işlemine nezaret etmek,

c) Zaman zaman öğütülmüş maddeyi parmakları arasında ezerek veya bunun renk ve kalınlığını standart numunesiyle karşılaştırarak öğütücüleri gerektiği şekilde ayarlamak,

d) Harman makinesine çeşitli oluklardan akan değişik maddelerin akışını ve miktarını ayarlamak,

e) Un, yiyecek ve yem maddelerini harman etmek,

f) Laboratuarda tahlil edilmek üzere numuneler almak,

g) Alınan malzemenin ve işlenen mamul maddelerin kayıtlarını tutmak,

h) Kahvaltılık yiyecek maddeleri gibi hububat mamullerinin hazırlanmasında hububatı kırıp muamele eden diğer teçhizatı kullanabilmek,

i) İşlemin çeşitli safhalarında kullanılan makinelerin işçilerine nezaret etmek,

j) Belirli cins bir hububatın veya maddenin işlenmesinde ihtisası bulunabilmek veya o suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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