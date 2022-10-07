Dekapaj Kontrolcüsü (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dekapaj Kontrolcüsü (Metal) (Soğuk Haddehane) görev tanımı nedir, Dekapaj Kontrolcüsü (Metal) (Soğuk Haddehane) ne iş yapar, Dekapaj Kontrolcüsü (Metal) (Soğuk Haddehane) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dekapaj Kontrolcüsü (Metal) (Soğuk Haddehane) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dekapaj Kontrolcüsü (Metal) (Soğuk Haddehane) Tanımı;

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Dekapaj Kontrolcüsü (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 Dekapaj Kontrolcüsü (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşları

Dekapaj Kontrolcüsü (Metal) (Soğuk Haddehane) maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Dekapaj Kontrolcüsü (Metal) (Soğuk Haddehane) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dekapaj Kontrolcüsü (Metal) (Soğuk Haddehane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.20

Meslek Adı :

Dekapaj Kontrolcüsü (Metal) (Soğuk Haddehane)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal şerit levhaları asitleyerek dikiş yerlerini kesen dekapaj hattını çalıştıran ve otomatik çalışmaya nezaret eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dekapaj Kontrolcüsü (Metal) (Soğuk Haddehane) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Otomatik kumandalarla dekapaj hattını çalıştırarak şerit levhayı asitleme kısmına göndermek,

b) Asitlemenin metal üzerindeki etkilerini incelemek ve asitleme durumuna göre hattın süratini ayarlama,

c) Bobin sarıcıların süratini düzenleyerek şeridin lup çukurunda birikmesini sağlamak,

d) Şerit bobin sarıcıya verildiği anda ilgili kesme makasını çalıştırmak ve sarıcı kılavuzları açmak,

e) Sürükleme merdanesini şerit üzerine indirmek ve makas koluna hareket vererek şerit üzerindeki dikiş yerlerinin kesilmesini sağlamak,

f) Kesilen şeridin otomatik olarak dikilmesine nezaret etmek,

g) Dikilen şeridi sarıcıya vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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