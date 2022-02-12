Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı Maaşları

Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5326,5_TL'dir. En düşük Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3435.10

Meslek Adı :

Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Diğer Sanat Ve Kültür İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Günlük yaşamda kullanılan tüm giysi ve ev aksesuarlarının malzemelerini tespit eden yapabilen ihtiyaca göre yarı değerli taşları işleyen, yöresel el sanatlarını yaşatan ve üreten kalifiye meslek elamanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Giyim aksesuarları Yapmak,

c) Ev aksesuarları yapmak,

d) Şiş örücülüğü yapmak,

e) Tığ örücülüğü yapmak,

f) Bebek yapmak,

g) Yöresel taş işlemeciliği yapmak,

h) Gümüş kazaz örücülüğü yapmak,

i) Bitkisel örücülük yapmak,

j) Giyim aksesuarları yapmak,

k) Ev aksesuarları yapmak,

l) Yöresel el sanatları yapmak,

m) Keçecilik yapmak,

n) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

o) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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