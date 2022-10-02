Dekoratif Tablo Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dekoratif Tablo Yapımcısı görev tanımı nedir, Dekoratif Tablo Yapımcısı ne iş yapar, Dekoratif Tablo Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dekoratif Tablo Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dekoratif Tablo Yapımcısı Tanımı;

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Dekoratif Tablo Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Dekoratif Tablo Yapımcısı Maaşları

Dekoratif Tablo Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dekoratif Tablo Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dekoratif Tablo Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7319.16

Meslek Adı :

Dekoratif Tablo Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dekoratif Tablo Yapımına uygun hazırlık yapan, teknikleri kullanarak uygulayan, renklendirmesini yapabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dekoratif Tablo Yapımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Objeleri açık koyu ve ışık gölge ile çalışmak,

b) Kompozisyonu renklendirmek,

c) Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzeltmek,

d) Desen panosu hazırlamak,

e) Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak,

f) Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek,

g) Geleneksel Türk süsleme sanatlarını incelemek,

h) Desen çizmek,

i) Desen çizimini aktarmak,

j) Yüzeyde dekoratif işlemler yapmak,

k) Son kat verniği sürmek,

l) El sanatları ürünlerinin bakımını yapmak ve korumak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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