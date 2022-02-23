Demir Dövme Presi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Demir Dövme Presi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Demir Dövme Presi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Demir Dövme Presi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Demir Dövme Presi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Demir Dövme Presi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Demir Dövme Presi Operatörü Maaşları

Demir Dövme Presi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6126,5_TL'dir. En düşük Demir Dövme Presi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Demir Dövme Presi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7221.20

Meslek Adı :

Demir Dövme Presi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Metal eşyaları döverek işleyen kapalı kalıp donatımlı bir mekanik presi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Demir Dövme Presi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalıpları şablon, pergel, pul ve el aletleri kullanarak presin örsüne ve şahmerdanına ayarlayarak yerleştirmek,

b) Gereken basıncı ve şahmerdan vuruşunun derinliğini kumandalarla ayarlamak,

c) Metalin dövülerek işlenmeye uygun olduğunu renginden belirlemek ve fırından çıkarmak,

d) Metali alt kalıbın üzerine yerleştirmek ve metalin kalıbın şeklini alması için alt şahmerdanı kumandalarla hareket ettirerek bastırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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