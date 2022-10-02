Demirci Halı Dokumacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Demirci Halı Dokumacısı görev tanımı nedir, Demirci Halı Dokumacısı ne iş yapar, Demirci Halı Dokumacısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Demirci Halı Dokumacısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Demirci Halı Dokumacısı Tanımı;

__

Demirci Halı Dokumacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Demirci Halı Dokumacısı Maaşları

Demirci Halı Dokumacısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Demirci Halı Dokumacısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Demirci Halı Dokumacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.51

Meslek Adı :

Demirci Halı Dokumacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Demirci Halı Dokumacısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?