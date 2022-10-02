Demirci (Sanat Ve Stüdyo) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Demirci (Sanat Ve Stüdyo) görev tanımı nedir, Demirci (Sanat Ve Stüdyo) ne iş yapar, Demirci (Sanat Ve Stüdyo) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Demirci (Sanat Ve Stüdyo) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Demirci (Sanat Ve Stüdyo) Tanımı;

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Demirci (Sanat Ve Stüdyo) Maaşı Ne Kadar? 2022 Demirci (Sanat Ve Stüdyo) Maaşları

Demirci (Sanat Ve Stüdyo) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Demirci (Sanat Ve Stüdyo) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Demirci (Sanat Ve Stüdyo) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7221.10

Meslek Adı :

Demirci (Sanat Ve Stüdyo)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tiyatro oyunları ve sinema prodüksiyonlarında kullanılan metal dekorları ve aksamlarını yapan, dekorların montajını, bakım ve onarımını yapan nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Demirci (Sahne ve Stüdyo) ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dekoratörün sahnelenecek oyun için hazırladığı, dekora ait çizim, maket, resim vb. projeyi incelemek ve gerekli malzeme listesini hazırlamak,

b) Sahnede veya stüdyoda, kullanılacak metal aksamlı dekorları projeye uygun olarak yapmak,

c) Metal aksamlı dekor malzemeleri çeşitli işlemlere (kesmek, bükmek, kaynak yapmak, perçinlemek, törpülemek, vidalamak, vb.) tabii tutarak hazırlamak,

d) Projeye uygun olarak dekorun, kolayca sökülüp montajının yapılması ve taşınabilir olmasını sağlamak, e) Dekorları kulanım özelliğine göre parçalı, tekerlekli, raylı vb. şekilde yapmak,

f) Dekorla ilgili hazırlanan metal aksamın deneme montajını yapmak,

g) Dekoratörün dekor üzerinde yapılmasını istediği düzenlemeleri ve değişiklikleri yapmak,

h) Gösterimden kalkan oyunlarda kullanılan dekorların yeniden değerlendirilmesini sağlamak,

i) Kullanımdaki dekorun metal aksamında gereken tamirat işlerini yapmak,

j) Kullandığı alet ve makinelerin bakım ve basit onarımını yapmak,

k) Çalıştığı atölyenin temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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