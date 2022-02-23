Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri Maaşları

Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri maaşı ortalama olarak aylık 6026,5_TL'dir. En düşük Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7221.02

Meslek Adı :

Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, metal parçaları demircinin talimatı ile çekiçleyenler, kesenler ve zımba yapan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Demirciler Şahmerdancılar ve Pres Operatörleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Demirci yada şahmerdancıların talimatı ile şahmerdanları çalıştırmak ve durdurmak,

b) Demir dövme presi ve operatörünün talimatı ile preslerin basıncını ayarlayanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış diğer demirciler, şahmerdancılar ve pres operatörlerini kapsar, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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