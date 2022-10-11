Demiryolu Frencisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Demiryolu Frencisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Demiryolu Frencisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Demiryolu Frencisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Demiryolu Frencisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Demiryolu Frencisi görev tanımı nedir, Demiryolu Frencisi ne iş yapar, Demiryolu Frencisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Demiryolu Frencisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Demiryolu Frencisi Tanımı;

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Demiryolu Frencisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Demiryolu Frencisi Maaşları

Demiryolu Frencisi maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Demiryolu Frencisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Demiryolu Frencisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8312.02

Meslek Adı :

Demiryolu Frencisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demiryolu Frencileri, Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yük trenlerinde, sefer boyunca güvenlik önlemleri alan ve yüklemeye yardım eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Demiryolu Frencisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Trenin sefere hazırlanmasına yardım etmek,

b) Bayrak, lamba ve işaret fişeği gibi sinyal donatımını kontrol etmek,

c) Hareketten önce bağlantıların ve hava hortumlarının emniyetle bağlanmalarını tetkik etmek,

d) Dingil muhafazalarını yağlamak ve el frenini boşaltmak

e) Trenin durması ya da hareketi için makiniste işaret vermek,

f) Trenin hareketi boyunca dingil muhafazalarının fazla ısınmasını, bağlantıların arızasını ve diğer kusurları gözetlemek,

g) Tehlikeli duruşlarda trenin önüne ve arkasına ikaz işaretleri yerleştirmek,

h) Ana istasyonlarda yük vagonlarının eklenmesine ve çıkarılmasına nezaret ve yardım etmek,

i) Her sefer ya da nakliye bitiminde rapor vermek,

j) Yük vagonlarından tren teşkili, teslimleri ve diğer maddeler konusunda kayıtlar tutmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Demiryolu Frencisi maaşlarına ek olarak sizlerde Demiryolu Frencisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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