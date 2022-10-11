Demiryolu Sinyalcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Demiryolu Sinyalcisi görev tanımı nedir, Demiryolu Sinyalcisi ne iş yapar, Demiryolu Sinyalcisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Demiryolu Sinyalcisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Demiryolu Sinyalcisi Tanımı;

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Demiryolu Sinyalcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Demiryolu Sinyalcisi Maaşları

Demiryolu Sinyalcisi maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Demiryolu Sinyalcisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Demiryolu Sinyalcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8312.03

Meslek Adı :

Demiryolu Sinyalcisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar Meslek Alt Ana Grubu : Sürücüler Ve Hareketli Tesis

Operatörleri Meslek Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demiryolu Frencileri, Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kontrol kulesinden ya da sinyal kulübesinden sinyalleri ve makasları çalıştırarak demiryolu hattının belirli bir bölümünde trafiği kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Demiryolu Sinyalcisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bölgeye ya da hattın bir bölümüne girecek ya da çıkacak trenlerin zamanlamalarını araştırmak için manevra emirlerini ve giriş çıkış tarifelerini okumak,

b) Hareketlerini sıraya koymak ve hat üzerindeki trenlere yol vermek,

c) Trafik sinyallerini ayarlamak ve demiryolu makaslarını hareket ettirerek trafiği düzenlemek için kontrol tablosunda anahtarları hareket ettirmek,

d) Telgraf ya da telefonla tren emirlerini almak ya da göndermek,

e) Sinyallerin çalıştırılmasına ek olarak hemzemin geçitlerin bariyerlerinin açılıp kapanmasını kontrol edebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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