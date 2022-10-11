Demiryolu Tesisler Sürveyanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Demiryolu Tesisler Sürveyanı görev tanımı nedir, Demiryolu Tesisler Sürveyanı ne iş yapar, Demiryolu Tesisler Sürveyanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Demiryolu Tesisler Sürveyanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Demiryolu Tesisler Sürveyanı Tanımı;

__

Demiryolu Tesisler Sürveyanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Demiryolu Tesisler Sürveyanı Maaşları

Demiryolu Tesisler Sürveyanı maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Demiryolu Tesisler Sürveyanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Demiryolu Tesisler Sürveyanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8312.08

Meslek Adı :

Demiryolu Tesisler Sürveyanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demiryolu Frencileri, Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Belirlenen alan içerisinde tüm merkezi ve arazi tesislerinin belirli kural ve teknik esaslara uygun olarak emniyetli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla sinyalizasyonla ilgili işlerin bakım ve onarımlarını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Demiryolu Tesisler Sürveyanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sorumluluk bölgesindeki mevcut her türlü mekanik ve yarı elektrikli sinyal tesislerinin bakım, onarım, değiştirme, yenileme işlerini teknik esaslara göre yapılmasını sağlamak,

b) Mekanik sinyal tesislerinde meydana gelecek arızaları teknik esaslara göre en kısa zamanda giderilmesini sağlamak,

c) Sinyalizasyonla ilgili makas arızaları hat meşguliyet arızaları, sinyal arızalarını kumanda merkezinden verilen ihbarlarla göre ekip otosuyla birlikte arıza mahalline gitmek,

d) Arıza mahallinde telsizle disbeçerden çalışma izni almak, arızaya müdahale etmek ve dısbeçere bilgi vermek,

e) Yapılan müdahaleyi tesisler şefine bildirmek,

f) Personeli sevk ve idare etmek,

g) İşçilerin işe geliş gidişlerini kontrol etmek,

h) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?