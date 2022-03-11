Demiryolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Demiryolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Demiryolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Demiryolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Demiryolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Demiryolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Demiryolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü Maaşları

Demiryolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6126,5_TL'dir. En düşük Demiryolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Demiryolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.40

Meslek Adı :

Demiryolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekerlekli ve paletli iş makinelerinin, bütün fonksiyonlarını kullanan, bakım ve onarım işleri ile makinelerin periyodik bakımını ve basit onarımını yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Demiryolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. iş ve işlemleri yapmak.

Güncel Meslek : EVET

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