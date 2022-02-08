Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokeri Maaşları

Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokeri maaşı ortalama olarak aylık 10150_TL'dir. En düşük Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokeri maaşı 8850_TL, En yüksek ise 11450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3324.01

Meslek Adı :

Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler)

Meslek Birim Grubu :

Ticari Aracılar (Brokerler)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Deniz taşımacılığında uygun gemi ile yükün bir araya getirilmesini sağlayarak, söz konusu ticarete konu olan malların deniz yolu ile taşınmasına ya da gemi alım satımına aracılık eden kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokeri; Teknikeri , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Temsil ettiği tarafa piyasa hakkında bilgi vermek, tavsiyelerde bulunmak,

b) Kiracının malını satması, armatörün ise gemisini çalıştırması bakımından mevcut ve gelecek piyasa şartları hususunda onları bilgilendirmek,

c) Tarafların yük taşınması ve gemi bağlanması talepleri ortaya çıktığında, uygun gemi ile yükün buluşturulmasına aracılık etmek,

d) Tarafların teklif ve karşı teklif hazırlamalarına yardımcı olmak, bunların taraflar arasında değişimine aracılık etmek, müzakere sırasında teklif edilen şartlar hakkında temsil ettiği tarafa açıklamalarda bulunmak,

e) Sefer tahminleme hesaplamalarını yapmak,

f) Taşınacak yük, gidilecek coğrafya ve limanlar hakkında tarafları uyarır, bir teklifi karşıya geçmeden kontrol etmek, eksikler varsa temsil ettiği tarafı bilgilendirmek,

g) Gelen yük ve gemi tekliflerini filtreleme, karşı tarafa geçmeden önce muğlak ve açıklamaya muhtaç hususları açıklığa kavuşturmak, müzakere sırasında anlaşmazlık çıktığında tarafların üzerinde anlaşabilecekleri mukavele maddelerini kaleme almak,

h) Deniz ticaretine uygun olarak kira sözleşmelerini düzenlemek,

i) Sefer tamamlanıncaya kadar tüm faaliyetleri takip etmek,

j) Taraflar arasındaki görüşmelere aracılık eder, çıkan problemlerin çözümlenmesine, ihtilaf ve sorun çözümlerin yardımcı olmak,

k) Deniz yolu taşımacılığında taşımacılık sürecini yönetmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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