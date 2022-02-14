Deniz Ve Liman İşletme Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Deniz Ve Liman İşletme Meslek Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Deniz Ve Liman İşletme Meslek Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Deniz Ve Liman İşletme Meslek Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Deniz Ve Liman İşletme Meslek Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Deniz Ve Liman İşletme Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Deniz Ve Liman İşletme Meslek Elemanı Maaşları

Deniz Ve Liman İşletme Meslek Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5826,5_TL'dir. En düşük Deniz Ve Liman İşletme Meslek Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deniz Ve Liman İşletme Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.30

Meslek Adı :

Deniz Ve Liman İşletme Meslek Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Limanlara giren ve çıkan yüklerin gümrük işlemlerinin yapılması, gemilerin deniz ticaret hukukuna uygun olarak işletilmesi ve denizcilikte çalışan personelin sevk ve idaresinde deniz işletmecisine yardımcı olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deniz Ve Liman İşletme Meslek Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Deniz işletmecisinin gözetimi altında; deniz taşıt araçları ile yapılan taşımalarda taşınacak olan yüklerin türlerine göre gemiye alınmasını sağlamak ve gümrük işlemlerini yapmak,

b) Gemilerin deniz ticaret hukuku kurallarına göre işletilmesini sağlamak,

c) Denizcilikte çalışan personeli yönetmek,

d) Gerektiğinde küçük gemilerde kaptanlık yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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